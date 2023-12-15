Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören cezaevlerinin tadilatı tamamlandı
Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı.
Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı.
Kahramanmaraş Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hükümlü ve tutukluları barındırmak, ıslah etmek ve topluma kazandırmak amacıyla faaliyete geçirilerek hükümlü ve tutuklu kabulüne başladı.
Çevre illere nakledilen tutuklu ve hükümlülerin peyder pey tekrar kente gönderilmesi bekleniyor.
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