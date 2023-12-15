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        Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören cezaevlerinin tadilatı tamamlandı

        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:12
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        Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören cezaevlerinin tadilatı tamamlandı
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        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı.

        Kahramanmaraş Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hükümlü ve tutukluları barındırmak, ıslah etmek ve topluma kazandırmak amacıyla faaliyete geçirilerek hükümlü ve tutuklu kabulüne başladı.

        Çevre illere nakledilen tutuklu ve hükümlülerin peyder pey tekrar kente gönderilmesi bekleniyor.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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