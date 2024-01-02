Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Filistin'deki savaş mağdurlarına destek

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e gönderilecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası için makinelerin başına geçti.

Gönüllülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında üretilen battaniye, havlu, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske gibi malzemeler, Filistin'e gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, AA muhabirine, Filistin'deki savaş mağdurları için başlatılan çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmayla, Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına destek vermeyi amaçladıklarını dile getiren Akküncü, "Kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz Filistinli kardeşlerimiz için eşofman takımı, iç çamaşırı, polar battaniye gibi çeşitli üretimler yapıyor. Bu bağlamda bir aylık süreç boyunca üretim yapacağız. Şu anda bir haftalık süreçte 5 bine yakın parça üretildi. Üretimlerimiz devam ediyor." dedi.

- "Filistinli kardeşlerimiz bombardıman altında"

Depremzede vatandaşların Filistin için gönüllü olduğunu ve üretime destek verdiğini ifade eden Akküncü, şunları kaydetti:

"Burada sadece usta öğreticilerimiz veya kursiyerlerimiz yok. Projemize gönüllü olarak gelip 'ben de çalışmada bulunmak istiyorum' diyen depremzede vatandaşlarımız da var. Depremde gerçekten çok zor şartlarda ayakta tutunmaya çalıştık. Şu anda Filistinli kardeşlerimiz her gün deprem yaşıyor, bombardıman altındalar. Biz de bunu düşünerek, depremi yaşayan il olarak, her gün deprem yaşayan, kanıyla, canıyla, ülkesini savunan din kardeşlerimize yardım etme amacıyla el birliğiyle bir çalışma başlattık. Bir nebze de olsa onlara destek olmak adına bu projeyi önemsiyoruz ve yetim çocuklarımıza, kardeşlerimize bu yardımları ulaştırmayı amaçlıyoruz. İki ilçemizdeki halk eğitim merkezimizde bir günde bin parçaya yakın üretim yapıyoruz."

Usta öğreticilerden Filiz Teke de afetzedelere destek olmak için depremin ardından kurulan atölyede Filistin'deki savaş mağduru kadın ve çocuklar için de üretim yapabilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Gönüllülerden Duygu Tatlı da kendisinin de afetzede olduğunu belirterek, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Filistin halkının ihtiyacı olan yardım malzemeleri ürettiklerini söyledi.

Tatlı, "Biz depremi bir defa yaşadık fakat onlar her gün yaşıyor. Keşke savaş tamamen bitse. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Alt üst eşofman takımı, bebek takımları gibi ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimine destek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.