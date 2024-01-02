Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Filistin'deki savaş mağdurlarına destek

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Filistin'deki savaş mağdurlarına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e gönderilecek.

        Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası için makinelerin başına geçti.

        Gönüllülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında üretilen battaniye, havlu, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske gibi malzemeler, Filistin'e gönderilecek.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, AA muhabirine, Filistin'deki savaş mağdurları için başlatılan çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini söyledi.

        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmayla, Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına destek vermeyi amaçladıklarını dile getiren Akküncü, "Kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz Filistinli kardeşlerimiz için eşofman takımı, iç çamaşırı, polar battaniye gibi çeşitli üretimler yapıyor. Bu bağlamda bir aylık süreç boyunca üretim yapacağız. Şu anda bir haftalık süreçte 5 bine yakın parça üretildi. Üretimlerimiz devam ediyor." dedi.

        - "Filistinli kardeşlerimiz bombardıman altında"

        Depremzede vatandaşların Filistin için gönüllü olduğunu ve üretime destek verdiğini ifade eden Akküncü, şunları kaydetti:

        "Burada sadece usta öğreticilerimiz veya kursiyerlerimiz yok. Projemize gönüllü olarak gelip 'ben de çalışmada bulunmak istiyorum' diyen depremzede vatandaşlarımız da var. Depremde gerçekten çok zor şartlarda ayakta tutunmaya çalıştık. Şu anda Filistinli kardeşlerimiz her gün deprem yaşıyor, bombardıman altındalar. Biz de bunu düşünerek, depremi yaşayan il olarak, her gün deprem yaşayan, kanıyla, canıyla, ülkesini savunan din kardeşlerimize yardım etme amacıyla el birliğiyle bir çalışma başlattık. Bir nebze de olsa onlara destek olmak adına bu projeyi önemsiyoruz ve yetim çocuklarımıza, kardeşlerimize bu yardımları ulaştırmayı amaçlıyoruz. İki ilçemizdeki halk eğitim merkezimizde bir günde bin parçaya yakın üretim yapıyoruz."

        Usta öğreticilerden Filiz Teke de afetzedelere destek olmak için depremin ardından kurulan atölyede Filistin'deki savaş mağduru kadın ve çocuklar için de üretim yapabilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Gönüllülerden Duygu Tatlı da kendisinin de afetzede olduğunu belirterek, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Filistin halkının ihtiyacı olan yardım malzemeleri ürettiklerini söyledi.

        Tatlı, "Biz depremi bir defa yaşadık fakat onlar her gün yaşıyor. Keşke savaş tamamen bitse. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Alt üst eşofman takımı, bebek takımları gibi ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimine destek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza
        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza
        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı
        Depremlerin etkilediği illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Depremlerin etkilediği illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu
        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyare...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyare...