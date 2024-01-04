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        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara kano eğitimi verilecek

        Kahramanmaraş'ta, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için kano kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:17
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        Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara kano eğitimi verilecek
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        Kahramanmaraş'ta, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için kano kursu açıldı.

        Onikişubat Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, EXPO 2023 rekreasyon alanındaki kristal lagün havuzunda başlatılan kursta 9-14 yaş arası öğrenciler antrenörler eşliğinde kano eğitimi alacak.

        Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kursun açılışında yaptığı konuşmada, EXPO alanında 70 bin metrekare büyüklüğündeki havuzda çocuklara eğitim verileceğini belirtti.

        Mahçiçek, "Bu kursiyerlerimizin arasından inşallah şampiyonlar çıkacak. Bu evlatlar buralarda yetişecek, gelecekte bu ülkenin bayrağını göndere çektirecekler ve inşallah çeşitli şampiyonluklar alacaklar." diye konuştu.

        Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci de konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren çocuklar için psikososyal destek ve spora kazandırma projesi çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Bu kapsamda konteyner kentlerde çeşitli branşlarda antrenör görevlendirdiklerini dile getiren Gemci, "Belediyemiz iş birliğiyle burada daha önce başlattığımız sporcularımız vardı. Bu sporcularımızı buraya dahil ettik. İlk aşamada kano ve kürek su sporları için 30 sporcumuz kano kursunda eğitim alacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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