Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkoğlu ilçesinde hayata geçirilen acil durum hastanesinin inşaatında çalışmalar sürüyor.

Çok sayıda personelin çalıştığı 33 dönüm arazi üzerine çelik yapı formunda yatay mimariye uygun olarak kurulan hastane inşaatının yol, temel kazı çalışmaları tamamlanırken yapının birinci katının çelik montajı yapılıyor.

120 yatak kapasiteli, 20 poliklinik, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip Türkoğlu Acil Durum Hastanesi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentteki sağlık tesislerinin ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında yatırımların hızla devam ettiğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Şehir merkezimize ve ilçelerimize yeni hastaneler ve sağlık kompleksleri inşa ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkoğlu Acil Durum Hastanesi. Ağır çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan hastanemizin inşası hızla sürüyor. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. İnşa edilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak."

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