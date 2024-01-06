Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi'nin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "birden fazla kişi ile geceleyin silahla yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.N.D'nin (35) Sarıçukur Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y'nin (36) Dönüklü Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemleri için adliyeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kendisini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi...
        Kahramanmaraş'ta kendisini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi...
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yap...
        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yap...
        Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
        Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
        Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarından adliye önünde açıklama
        Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarından adliye önünde açıklama
        Nurhak Acil Durum Hastanesi 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor
        Nurhak Acil Durum Hastanesi 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor