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        Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı

        Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:27
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        Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

        Denetimlerde, 1 hafriyat yüklü kamyona 2 bin 196 lira idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi.

        Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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