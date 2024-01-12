Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Denetimlerde, 1 hafriyat yüklü kamyona 2 bin 196 lira idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi.

Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.