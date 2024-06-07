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        Depremde 35 kişinin öldüğü Manolya Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Apartmanı'na ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:53
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        Depremde 35 kişinin öldüğü Manolya Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Apartmanı'na ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar A.R.E, A.K, F.Ç, M.S.K, M.E. ve O.P.Y. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuksuz sanık A.K, aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyerek, "İnşaat bittiğinde boş olarak biz orayı aldık. Bizim tarafımızca bir tadilat yapılmadı. Birinci kata herhangi bir şey çıkmadık. Merdiven inşaatın başında vardı. Ben o işletmeye hiç gitmedim. Binaya yapılan eklentiyi kimin yaptığını bilmiyorum. Yeni bir bilirkişi raporu alındığında suçsuzluğum ortaya çıkacaktır. İşlerim gereği yurt dışına çıkmam gerekiyor. Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Binada 15 yıl kendisinin de ikamet ettiğini belirten tutuksuz sanık M.S.K. de bina içerisinde hiçbir işlem yapmadıklarını savunarak, "Resmiyette ortak gözüküyorum ama işletmeyle ilgili hiçbir ilgim yok. Yurt dışına çok gidip geliyorum oradaki mağazalarımı denetliyorum. Üzerimdeki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha göstermesin. Biz de mağduruz 60'a yakın ölüm var. Bizim de bazı işlerimiz yıkıldı, zarar gördü." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık O.P.Y. ise binanın bir kusuru olmadığını, inşaatın yapım süresinde her zaman başında bulunduğunu, bilirkişi heyetinin yanlış metotlar uyguladığını ve yanlış sonuçlar aldığını öne sürdü.

        Diğer tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, üzerlerine atılı suçları kabul etmedi.

        Müştekilerden H.Y, binaya 2017 yılında taşındıklarını ve depremde çocuklarının öldüğünü aktardı.

        Sorumlu kişilerden şikayetçi olduklarını dile getiren H.Y, "Binanın altındaki kafenin tadilat yaptığını gördüm. Bize 'bu apartman sağlam yapıldı' dediler. Hatta 'depremde 9 şiddetine dayanır' dediler ama bina ilk saniyelerde yıkıldı. Ben çocuklarımı bu binada kaybettim." dedi.

        İlk duruşmaya katılmayıp bu duruşmada dinlenen diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Müşteki avukatları, 6 sanığın da tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ve adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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