Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 5 ilçede 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 5 ilçede 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 3, Andırın'da 1, Elbistan'da 1, Göksun'da 5 ve Nurhak'ta 2 kırsal mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açmak için kar küreme ve temizlik çalışması yapıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.