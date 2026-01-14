Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleştirilen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
