        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:44
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

