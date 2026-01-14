Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ın Göksun ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ın Göksun ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında Andırın ilçesinin ise Altınyayla Mahallesi'nde Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu ile Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Göksun ilçesinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi: 3 gözaltı
        Kahramanmaraş'ta Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi: 3 gözaltı
        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 3 şü...
        Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 3 şü...
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş't...
        Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş't...
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 87 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 87 mahalleye ulaşım sağlanamıyor