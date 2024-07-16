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        Kahramanmaraş'ta depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin dava devam etti

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:40
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        Kahramanmaraş'ta depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin dava devam etti
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar Hamit T, Ahmet F. T, Ali E. Ç, Hülya K, Lutfi V, Ömer F. T. ve İsmail A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Hasan T. ile Alper Ö.D. ise duruşmaya katılmadı.

        Davaya yeni dahil müştekiler beyanlarında, sanıklardan şikayetçi oldu ve cezalandırılmaları talebinde bulundu.

        Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

        Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, kendisinin firma sahibi olduğunu ve inşaat yapımıyla alakalı teknik bilgilerinin olmadığını söyledi.

        İddianamede yer alan bilirkişi heyeti tarafından hazırlan raporların eksik ve hatalı olduğunu iddia eden Avşaroğlu, şunları söyledi:

        "Bir projeye başlarken mühendis, mimar ve jeoloji mühendisleriyle çalışırım. Bu konularda benim bir bilgim yoktur. Ben bunların hepsini bilecek ve yapacak olsam mühendise ne gerek var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeden gerekli izinleri alır ve projeye başlarız. Zemin etüdüyle, binanın projesiyle ve mimarisiyle alakalı hususlarda teknik bilgim yok. Ortada, Konya Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan iki tane bilirkişi raporu var. Birbiriyle alakasız ve ayrı düşünceler bulunan iki rapor. İçerisinde jeoloji mühendisinin olduğu sahayı gezen, bilen ve araştıran bilirkişi heyetinden yeni bir bilirkişi raporu alınması gerekiyor. Ben yönetmelikler, kanunlar neyi gerektiriyorsa binayı ona göre yaptım. Yönetmeliğin bir hatası, bir eksiği varsa bana yüklenmesin."

        Yıkıcı ivmesi büyük olan bir deprem yaşandığını, deprem sonrasında gönüllü olarak saha çalışmalarına katıldığını anlatan Avşaroğlu, "Ben Kahramanmaraş sevdalısı bir insanım. Üniversiteyi dereceyle bitirdim ve şehrimi sevdiğim için burada kaldım. Şehrimde birçok sivil toplum örgütünde görev aldım. Deprem olduğunda ve tutuklandığımda bir siyasi partinin ilçe başkanıydım. 18 aydır tutukluyum. Kaçmak, şehri terk etmek aklımdan dahi geçmedi. Depremde enkaz çalışmaları, kurtarma çalışmalarında da bilfiil görev aldım. Bunların göz önünde bulundurulmasını ve daha iyi savunma yapabilmek için tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, ara karında, eksiklerin giderilmesi, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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