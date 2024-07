Depremzede Tuğçe, zor günlerini beraber geçirdiği nişanlısıyla evlendi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden olan Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden, kendisi de enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan ve bacağını kaybederek protez bacak kullanan Tuğçe Kalmış kendisine büyük destek olan Enes Kılavuz ile dünyaevine girdi.

Tuğçe Kalmış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7'lik depreme, Ebrar Sitesi D Blok'ta annesi Havva, erkek kardeşi Muhammed Tuğra ve kız kardeşi Tuana ile yakalandı.

Kalmış, duvar altında kalan sağ bacağının kurtarılması için 23 kez ameliyat masasına yattı. Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bacağı diz üstünden ampute edilerek protez takıldı. Kalmış, enkaz altında ve sonraki süreçte kendisini yalnız bırakmayan erkek arkadaşı Enes'in sevgisiyle hayata tutundu.

Tuğçe Kalmış, AA muhabirine, annesinin mezarına giderek düğün davetiyesini mezarın başına bıraktığını ve ailesinin kendisini şu an izlediğini söyledi.

Depremde ailesini ve ayağını kaybettiğini anlatan Kalmış, şöyle konuştu:

"Ebrar Sitesi'nde ailemi ve ayağımı kaybettim. Ankara'da tedavi gördüm, 23 ameliyat geçirdim. Beni gerçekten sevgi iyileştirdi, Enes iyileştirdi. Benim için gerçekten çok zordu. Enes, hem anne oldu hem de baba, abi ve kardeş oldu bana. O yüzden, 'sevgi iyileştirdi' diyebilirim. Asrın aşkı şu an düğünle taçlandı, gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Protez ayağım var ve onunla çıkacağım için daha bir heyecanlıyım. Nasıl olur onu bilmiyorum ama yanımda Enes olduğu için gayet güzel olacağına inanıyorum. Çok mutluyum. Annemin mezarına gittim, davetiyesini bıraktım ve davet ettim. Kardeşimi de davet ettim. Bugün onların beni izleyeceğini biliyorum, onlar her zaman yanımda olacaklar."