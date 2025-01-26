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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:13
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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kabaağaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ö.F. G. ile Emrah Çil arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Emrah Çil, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Ö.F.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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