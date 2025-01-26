Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabaağaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ö.F. G. ile Emrah Çil arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Emrah Çil, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ö.F.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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