Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kentte geçen yıl PKK/KCK'ya yönelik 138'i kırsalda 53'ü şehir içinde icra edilen 191 terör operasyonunda gözaltına alınan 44 kişiden 3'ü tutuklandı." dedi.

Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından canlı yayınlanan "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ve seçim sonrası güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi veren Ünlüer, 71'i FETÖ, 28'i DEAŞ, 1'i DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik de 9 operasyon icra edildiğini gözaltına alınan 143 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını 28'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Vali Ünlüer, kent genelinde bir yılda 9 bin 820 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, olay sayısı ve aydınlatma oranının yüzde 98,5 olduğunu ifade etti.

Organize suçlarda güvenlik güçlerinin 2024 yılında 17 operasyon gerçekleştirdiğini aktaran Ünlüer, "6 organize suç çetesi çökertilmiş, 142 şahıs gözaltına alınmış, 101 şahıs tutuklanmış ve 30 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda çetelere ait 7 milyon 500 bin lira değerinde mal varlığına el konulmuştur." diye konuştu.

2024 yılı içerisinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 5 bin 29 şahsın gözaltına alındığını bunlardan 343'nün tutuklandığına işaret eden Ünlüer, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini dile getirdi.

Ünlüer, siber suçlarla mücadelede de 1388 şahıs veya hesap üzerinde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının vatandaşın huzur ve güven içinde hayatını idame etmelerini sağlamak olduğunu anlatan Ünlüer, bu kapsamda devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını söyledi.