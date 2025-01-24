Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Ezgi Apartmanı'nda kamu görevlileri davası ana dava ile birleştirildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezgi Apartmanı'nda kamu görevlileri davası ana dava ile birleştirildi
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta, depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanıkların suçlamaları kabul etmediği duruşma sonunda mahkeme heyeti, davanın binanın yıkılmasıyla ilgili 5 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

        Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin izniyle başlatılan soruşturma sonunda haklarında dava açılan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) ilk kez hakim karşısına çıktı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 7 sanık ile birlikte taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

        Sanıklardan Sait Avşar, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti. Sait Avşar savunmasında, bina sakinlerinin 2021 yılında Onikişubat Belediyesi’ne alttaki işyerlerinin genişletilmesi, kazan dairesindeki ısı değişimi ve binanın riskli yapı tespitiyle ilgili 3 ana başlıktan oluşan bir dilekçe sunduklarını, bunun üzerine 3 personeline Ezgi Apartmanı’yla ilgili gerekli evrakları toparlamaları talimatı verdiğini söyledi. Daha sonra personelleriyle birlikte kendi odasında toplantı yaptıklarını kaydeden Avşar, şunları söyledi:

        “Arşiv evrakları incelenmeye başlandığında zaten bahse konu Ezgi Apartmanı’nın altındaki iş yeriyle ilgili 2017 yılının Haziran ayında, şahsımın görevde olmadığı tarihte dükkanın genişlemesiyle ilgili bir yapı tatil tutanağı düzenlendiği bunun içeriği, İmar Kanunu’na göre işlem yapılmasıdır. Yani idari para cezası ve ardından ruhsatlandırılmadığı takdirde yıkım sürecine devam eden bir işlem. Ayrıca 18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan İmar Kanunu’na ilaveten eklenen geçici 16’ncı madde kapsamında 2021’in Mart ayında yapı kayıt belgesini aldıkları dilekçe veriyorlar. Yapı kayıt belgesi, alttaki bağımsız bölüm 1 ve bağımsız bölüm 2’ye ait olan Çevre Şehircilik Bakanlığı, yani yetkilendirdiği il müdürlüklerince oluşturulmuş bir belgedir. Bu belgenin yapım aşamasında, denetim aşamasında, oluşum aşamasında hiçbir şekilde belediyenin, şahsımızın bir denetim ve sorumluluğu yoktur. Dilekçe sahiplerinin binamızın sağlamlığı, çürüklüğüyle ilgili durumda da, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre de ilçe belediyelerinin herhangi bir görevi yoktur. Kazan dairesiyle ilgili de makine mühendisi Mustafa Şirikci ve Akif Can'ı yerinde tespit için sahaya yönlendirdim. Yaptıkları incelemenin ardından yöneticiyi arayarak sözlü olarak alttaki iş yerlerinin imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi olduğunu, binanın risk tespitini de 6306 Sayılı yasa kapsamında yaptırabilecekleri bilgisini verdiler.”

        Dilekçenin, yapı kayıt belgesi alındıktan 7 ay sonra verildiğini buna rağmen neden inceleme yapılmadığının sorulması üzerine Sait Avşar, “Yapı kayıt belgesini veren de ben değilim, denetleyen kurum da belediye değil. Belge, Çevre Şehirciliğin sisteminde aktifse bu belge geçerlidir. Bugün dahi aynı kanun yürürlükte devam ediyor. Herhangi bir yerde imar barışı varsa bu belge geçerlidir. İlgili kurumdaki arkadaşlar yapı kayıt belgesi var diye işlem yapamaz, ta ki yapı kayıt belgesi iptal edilene kadar” dedi.

        Sait Avşar, dilekçede bina sahipleri statik projeye göre inceleme yapılmasını isterken neden mimarı projeye göre inceleme yapıldığı sorusu üzerine ise statikle ilgili durumun 6306 sayılı yasa kapsamına girdiğinden dolayı değerlendirmediklerini söyledi.

        Diğer 6 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek beratlerini talep etti.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti davanın, binanın yıkılmasıyla ilgili 1’i tutuklu 2’si firari 5 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek

        Benzer Haberler

        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanm...
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanm...
        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı
        Tevfik Tepebaşı: Bana müteahhit diyenlere hakkımı helal etmiyorum
        Tevfik Tepebaşı: Bana müteahhit diyenlere hakkımı helal etmiyorum
        Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı için ilk mütalaa verildi
        Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı için ilk mütalaa verildi