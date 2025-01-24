Ezgi Apartmanı'nda kamu görevlileri davası ana dava ile birleştirildi

KAHRAMANMARAŞ’ta, depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanıkların suçlamaları kabul etmediği duruşma sonunda mahkeme heyeti, davanın binanın yıkılmasıyla ilgili 5 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin izniyle başlatılan soruşturma sonunda haklarında dava açılan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) ilk kez hakim karşısına çıktı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 7 sanık ile birlikte taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

Sanıklardan Sait Avşar, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti. Sait Avşar savunmasında, bina sakinlerinin 2021 yılında Onikişubat Belediyesi’ne alttaki işyerlerinin genişletilmesi, kazan dairesindeki ısı değişimi ve binanın riskli yapı tespitiyle ilgili 3 ana başlıktan oluşan bir dilekçe sunduklarını, bunun üzerine 3 personeline Ezgi Apartmanı’yla ilgili gerekli evrakları toparlamaları talimatı verdiğini söyledi. Daha sonra personelleriyle birlikte kendi odasında toplantı yaptıklarını kaydeden Avşar, şunları söyledi:

“Arşiv evrakları incelenmeye başlandığında zaten bahse konu Ezgi Apartmanı’nın altındaki iş yeriyle ilgili 2017 yılının Haziran ayında, şahsımın görevde olmadığı tarihte dükkanın genişlemesiyle ilgili bir yapı tatil tutanağı düzenlendiği bunun içeriği, İmar Kanunu’na göre işlem yapılmasıdır. Yani idari para cezası ve ardından ruhsatlandırılmadığı takdirde yıkım sürecine devam eden bir işlem. Ayrıca 18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan İmar Kanunu’na ilaveten eklenen geçici 16’ncı madde kapsamında 2021’in Mart ayında yapı kayıt belgesini aldıkları dilekçe veriyorlar. Yapı kayıt belgesi, alttaki bağımsız bölüm 1 ve bağımsız bölüm 2’ye ait olan Çevre Şehircilik Bakanlığı, yani yetkilendirdiği il müdürlüklerince oluşturulmuş bir belgedir. Bu belgenin yapım aşamasında, denetim aşamasında, oluşum aşamasında hiçbir şekilde belediyenin, şahsımızın bir denetim ve sorumluluğu yoktur. Dilekçe sahiplerinin binamızın sağlamlığı, çürüklüğüyle ilgili durumda da, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre de ilçe belediyelerinin herhangi bir görevi yoktur. Kazan dairesiyle ilgili de makine mühendisi Mustafa Şirikci ve Akif Can'ı yerinde tespit için sahaya yönlendirdim. Yaptıkları incelemenin ardından yöneticiyi arayarak sözlü olarak alttaki iş yerlerinin imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi olduğunu, binanın risk tespitini de 6306 Sayılı yasa kapsamında yaptırabilecekleri bilgisini verdiler.”