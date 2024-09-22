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        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:14
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        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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        Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Kentte aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

        Yağmur nedeniyle biriken suda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Karayolları ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

        - Metrekareye 30 kilogram yağış düştü

        Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Ayrıca metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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