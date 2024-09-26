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        Kahramanmaraş'ta polis, teröristlerce kaçırılan otobüsü kurtarma tatbikatı yaptı

        Kahramanmaraş'ta polis özel harekat (PÖH) ekipleri, senaryo gereği terör örgütü mensuplarınca kaçırılan otobüse yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:33
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        Kahramanmaraş'ta polis, teröristlerce kaçırılan otobüsü kurtarma tatbikatı yaptı
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        Kahramanmaraş'ta polis özel harekat (PÖH) ekipleri, senaryo gereği terör örgütü mensuplarınca kaçırılan otobüse yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

        Şehit Başkomiser Mıktat Ataş Atış Poligonu'ndaki tatbikatta, eylem amaçlı kaçırılan otobüsteki 1 teröristin etkisiz hale getirilmesi canlandırıldı.

        PÖH ekipleri daha sonra operasyonel taktiksel atış faaliyeti, meskun mahal operasyonu ve yakın savunma teknikleri gösterisi yaptı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, vatanını canı pahasını koruyan polis ve jandarma özel harekat ile diğer güvenlik birimlerinin teröristlerin korkulu rüyası haline geldiğini söyledi.

        Güvenlik birimlerinin son yıllarda elde ettiği üstün gücün teknolojiyle birleşerek hem hendek operasyonlarında hem de kırsaldaki operasyonlarda büyük kolaylık sağladığına, terörü bitirme noktasına getirdiğine ve ülke sınırlarının dışına ittiğine dikkati çeken Ünlüer, "Tatbikat sayesinde bu tür olaylara güvenlik güçlerimizin her zaman hazır olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Vatanımızın güvenliğini sağlayan tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Ünlüer, güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan yerli ve milli silahları inceleyerek bilgi aldı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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