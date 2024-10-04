Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile beraberindekiler, 21 şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayata geçirilen "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, 21 şehit çocuğu ailelerinden teslim alınarak makam araçlarıyla okullarına bırakıldı.

Proje kapsamında Vali Ünlüer, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğulları Metin Musab ve Haşim Yenigül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin oğlu Muhammet Milcan Efe Kepekci'ye, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Hakkari'de "silah kazası" sonucu şehit olan Ahmet İmalı'ın oğlu Mehmet Can İmalı'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün kızı Eylül Ekin'e sınıfına kadar eşlik etti.

Vali Ünlüer, gazetecilere, şehitlerin emaneti olan çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ünlüer, "İnsanların hayatlarında mutlu ve güzel günleri vardır biz de bugün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Şehit kardeşlerimizin bize emanetlerine sahip çıktığımızı gösterdik. Onlarla beraber sohbet ederek okullarına geldik öğretmenlere teslim ettik. Okul yöneticileri ile konuştuk. Bir gün de olsa onların mutlu olmalarına vesile olduğumuz için kendimizi de mutlu sayıyoruz." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de şehit çocuklarıyla birlikte zaman geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.