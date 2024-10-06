Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halebi'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Halit Halebi, gece balık avlamak için 46 MA 9162 plakalı otomobil ile İsmailli Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına gitti. Halebi'nin içinde bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle göle düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.