Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Sır Barajı göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Sır Barajı göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Halit Halebi, gece balık avlamak için 46 MA 9162 plakalı otomobil ile İsmailli Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına gitti. Halebi'nin içinde bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle göle düştü.

        Halebi'nin eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçların çalışmasıyla göletin içindeki otomobilden çıkarılan Halebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halebi'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri ben...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit...
        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın ya...
        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın ya...
        Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS cihazının kurulumu hafta başında gerçekleşt...
        Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS cihazının kurulumu hafta başında gerçekleşt...
        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi