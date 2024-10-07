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        KSÜ Rektörü Yasım, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluştu

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:57
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        KSÜ Rektörü Yasım, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluştu
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

        Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Yasım, burada yaptığı konuşmada, KSÜ'nün büyük bir aile olduğunu belirtti.

        6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından hızla devam eden normalleşme süreciyle birlikte KSÜ ailesine yeni öğrencilerin katıldığını hatırlatan Yasım, gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, ülkeye faydalı bireyler olmalarını sağlamak için her türlü imkanı sunduklarını aktardı.

        Öğrencilerin görüşlerini ve düşüncelerini almanın kendisi için kıymetli olduğunu anlatan Yasım, "Üniversite kampüsümüz Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri. Akademik anlamda da bünyemizde bulunan hocalarımızın her biri alanlarında tecrübeli. Burada iyi bir eğitim alacağınızdan şüpheniz olmasın. Biz, sizin en iyi eğitimi alarak buradan mezun olmanız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her öğrencimiz bu ailenin önemli parçası."

        Depremler nedeniyle yaşanan yurt sorununu çözümü için de girişimlerin devam ettiğini kaydeden Yasım, üniversitenin kendisine ait yurdunun olmadığını hatırlatarak, "Yurtlarımız, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem nedeniyle yapı stoklarında da azalma olduğu için dışardan gelen öğrencilerimizin mağdur olmaması adına üniversite olarak devam zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Yurtlarımızın tadilatları sona erdikten sonra öğrencilerimizin bu sorunu çözülecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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