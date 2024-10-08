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        Kahramanmaraş'ta Filistin temalı resim sergisi açıldı

        Kahramanmaraş'ta, halk eğitim merkezi kursiyerlerince tuvale aktarılan Filistin temalı resimler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:54
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        Kahramanmaraş'ta Filistin temalı resim sergisi açıldı
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        Kahramanmaraş'ta, halk eğitim merkezi kursiyerlerince tuvale aktarılan Filistin temalı resimler sergilendi.

        Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kafeteryasında açılan sergide kursiyerler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki insani dramı çizimlerine yansıttı.

        Ressam Said Işık, resim kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı 32 resimde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        İsrail'in saldırılarını protesto etmek için evrensel dil olan resim sanatını kullandıklarını ifade eden Işık, şunları söyledi:

        "Ortaya çıkan eserlerin hepsinde Filistin'de gerçekleştirilen soykırımı, insanlık dramını anlatmaya çalıştık. Masum insanların üzerine yağan bombaları ve ölümü temsil eden resimler yaptık. Sanat evrensel bir dil olduğu için resimlerle tüm dünyaya bunu anlatmayı hedefledik. Kötülüğün, masum insanlar üzerindeki etkilerini resim yoluyla anlatmaya çalıştık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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