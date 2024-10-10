Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

        Kahramanmaraş'ta avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadın cinayetlerine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Kahramanmaraş Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aysın Bilginer, kadına yönelik şiddetin kadının yaşam hakkına, kadının beden hakkına zarar verecek şekilde bir kez daha kendisini gösterdiğini söyledi.

        Bilginer, en son Kahramanmaraş Adliyesi önünde boşanma aşamasındaki bir kadının, duruşma sonrası eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve kadınlara yönelik ölüm haberlerinin tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

        Bilginer, şunları kaydetti:

        "Üzüntümüzün, öfkemizin tarifi yok. Duyduğumuz her cinayet ve şiddet haberinin, bu yaşananları sıradanlaştırmasına ve kabullenmemize yönlendirmesine izin vermeyeceğiz. Etkili şekilde uygulanmayan kadına karşı şiddetle mücadele süreçlerinin, yaşanan cinayetleri ve şiddeti normalleştirmesine göz yummayacağız. Yaşanılan elim olaylar azımsanamaz, küçümsenemez ve kabul edilemezdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        'Kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini yaktı
        'Kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin evini yaktı
        Kahramanmaraş'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
        Kahramanmaraş'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
        Boşanma davasından çıktıktan sonra eşini bıçakladı
        Boşanma davasından çıktıktan sonra eşini bıçakladı
        AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının yeni yönetimi tanıtıldı
        AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının yeni yönetimi tanıtıldı
        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta Filistin temalı resim sergisi açıldı
        Kahramanmaraş'ta Filistin temalı resim sergisi açıldı