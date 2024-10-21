Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne davullu kutlama

Konuşmanın ardından, 105 yıl önce Fransızların Maraş'ı işgali sırasında Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan'ın, davul çalmasını istemesi üzerine "Bu din bahsidir. Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam." sözleriyle bu talebi reddeden Abdal Halil Ağa'nın 6 torunu tarafından davul zurna çalındı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucu, vatandaşlar ellerinde 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankartla Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

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