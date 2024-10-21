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        Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne davullu kutlama

        Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle bir grup davulcu Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:13
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        Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne davullu kutlama
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        Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle bir grup davulcu Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucu, vatandaşlar ellerinde 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankartla Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına konuşan Selahattin Saygıner, şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağında terörist başı mezarı istemediklerini söyledi.

        Saygıner, "FETÖ elebaşı, fitne başı, terörist başı, 15 Temmuz haini, haşhaşi, sahte mehdi, Hazreti Peygamber (SAV) alaycısı, hahambaşı, din taciri, İslam düşmanı FETÖ'nün cehennem yolculuğu, bugün itibarıyla başlamıştır elhamdülillah." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından, 105 yıl önce Fransızların Maraş'ı işgali sırasında Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan'ın, davul çalmasını istemesi üzerine "Bu din bahsidir. Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam." sözleriyle bu talebi reddeden Abdal Halil Ağa'nın 6 torunu tarafından davul zurna çalındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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