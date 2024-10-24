Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Altaş Mahallesi'nde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) şüphe üzerine park halindeki bir araç ile içindeki 2 şüphelinin üzerlerinde arama yaptı.
H.A. (33) ve İ.K'nın (33) yapılan üst aramasında tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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