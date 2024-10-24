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        Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:34
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        Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Altaş Mahallesi'nde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) şüphe üzerine park halindeki bir araç ile içindeki 2 şüphelinin üzerlerinde arama yaptı.

        H.A. (33) ve İ.K'nın (33) yapılan üst aramasında tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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