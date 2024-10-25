Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi

Dağıtılan tohumların dekar başına 120 ile 180 kilogram arasında değişen yüksek verim sağladığına işaret eden Kayapınar, yüksek kalitedeki samanıyla da küçükbaş hayvancılığa önemli katkı sağladıığını dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Efsus Turan Mahallesi Kapalı Pazar alanındaki törende, Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel üretim programı" çerçevesinde, 34 çiftçiye, toplamda 27 ton 650 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe kırmızı mercimek desteği verildi.

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