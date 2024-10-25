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        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe kırmızı mercimek desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:13
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        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe kırmızı mercimek desteği verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Efsus Turan Mahallesi Kapalı Pazar alanındaki törende, Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel üretim programı" çerçevesinde, 34 çiftçiye, toplamda 27 ton 650 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Dağıtılan tohumların dekar başına 120 ile 180 kilogram arasında değişen yüksek verim sağladığına işaret eden Kayapınar, yüksek kalitedeki samanıyla da küçükbaş hayvancılığa önemli katkı sağladıığını dile getirdi.

        Törene, Kaymakam Muammer Sarıdoğan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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