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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:38
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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık arazide etkili olan yangının kontrol alınabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

        Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştiriyor.

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