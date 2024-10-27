Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık arazide etkili olan yangının kontrol alınabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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