Kahramanmaraş'ta duvara bağlanan ata işkence yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ata işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ata işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde duvara bağlanan bir atın sopayla dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hayvana işkence ettikleri öne sürülen sahipleri M.A. ile H.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklandı, H.A. ise serbest bırakıldı.
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