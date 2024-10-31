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        Kahramanmaraş'ta duvara bağlanan ata işkence yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ata işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:46
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        Kahramanmaraş'ta duvara bağlanan ata işkence yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ata işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde duvara bağlanan bir atın sopayla dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hayvana işkence ettikleri öne sürülen sahipleri M.A. ile H.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklandı, H.A. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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