Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan A.B. savunmasında, depremde yıkılan binayı M.Y'nin yaptığını iddia etti.

Tutuklu sanık S.O. da sağlık sorunlarının olduğunu ve cezaevinde çok zorluk çektiğini beyan ederek tahliyesini talep etti.

A.B'nin avukatı, müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını talebinde bulundu.

Tutuklu sanık S.O'nun avukatı ise müvekkilinin 21 ay tutuklu olduğunu, sağlık sorunları yaşadığını ve depremde birçok kişiye yardım ettiğini ve müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya katılan müştekiler, binanın yapımında kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırmalarını istedi.