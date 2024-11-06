Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası başladı

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

        Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediği turnuvaya öğretmenlerin oluşturduğu 10 takım mücadele edecek. ​​​​​​​

        Turnuva, 24 Kasım'da yapılacak final maçıyla sona erecek.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet konseri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet konseri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta mahalle sakinlerinden baz istasyonuna "alkışlı" tepki
        Kahramanmaraş'ta mahalle sakinlerinden baz istasyonuna "alkışlı" tepki
        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Afşinli depremzede aileyi ziyar...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Afşinli depremzede aileyi ziyar...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde b...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde b...