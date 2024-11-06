Kahramanmaraş'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası başladı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.
Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediği turnuvaya öğretmenlerin oluşturduğu 10 takım mücadele edecek.
Turnuva, 24 Kasım'da yapılacak final maçıyla sona erecek.
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