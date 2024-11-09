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        Depremlerden etkilenen Onikişubat'taki afetzedelerin konteynerleri kışa hazırlandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde afetzedelerin barındığı konteynerler kış şartlarına hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:57
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        Depremlerden etkilenen Onikişubat'taki afetzedelerin konteynerleri kışa hazırlandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde afetzedelerin barındığı konteynerler kış şartlarına hazır hale getirildi.

        "Asrın felaketi" olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen ilçede, 2'si kırsalda 9'u merkezde olan 11 konteyner kentte 1867 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

        İlçede bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken diğer taraftan da konteynerlerde barınan afetzedelerin yaklaşan kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için AFAD koordinesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Merkezlerde, okul, cami, oyun parkları, sağlık ocağı, alt yapı sistemleri ile sosyal etkinlik alanları ve spor tesislerine bakım yapıldı.

        Afetzede vatandaşların barındığı konteynerlerindeki eksiklikler giderilip, daha önce dağıtılan ekipmanların onarımı özel teknik ekip tarafından sağlandı.

        Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için hazırlıklar yapıldığını söyledi.

        Afetzede misafirlerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için tüm konteynerlerin gerekli bakımlarının yapıldığını hatırlatan Çiğdem, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda tüm konteynerlerin çatılarının brandalarla kaplandığını, içme suyu, elektrik ve su tesisatları ile yağmur suyu kanalı ve kanalizasyon sistemleri, alanında uzman ekiplerce detaylı olarak bakımdan geçirildi. Özellikle elektrik tesisatlarındaki kablolar kontrol edilip tespit edilen arızalar giderildi. Su tesisatları karlı ve soğuk havalardan olumsuz etkilenmemesi için kanala alındı. Ayrıca merkezlerin güvenliği adına kamera sistemleri güçlendirildi."

        Çalışmalarda 150 personelin görev aldığını belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

        "277 öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamında güvenli bir şekilde servislerle okullarına taşınıyor. Sorumluluk sahamızdaki engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları hassas bir şekilde ilgili kurumlarımız tarafından takip edilmekte ve çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca sosyal yardımlar ile hayırseverler tarafından yapılan bağışlar şartları taşıyan vatandaşlarımıza güvenli bir şekilde dağıtılmakta. Bunun yanında vatandaşlarımıza deri, dikiş, nakış, kuaförlük alanlarında meslek edindirme kursları açılarak kişisel gelişimlerine katkı sunulmaktadır."

        Çiğdem, Türk Kızılay tarafından yemek desteği sağlanan vatandaşlara sıcak yemek servisi yapıldığını da sözlerine ekledi.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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