9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 500 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı, 500 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 10 gündür kapılarını kitapseverlere açan fuar, çeşitli etkinlikler ve söyleşilere ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuarı ziyaret ederek yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle bir araya geldi.