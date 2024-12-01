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        9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 500 binden fazla ziyaretçi ağırladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı, 500 binden fazla kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:14
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        9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 500 binden fazla ziyaretçi ağırladı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı, 500 binden fazla kişi ziyaret etti.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 10 gündür kapılarını kitapseverlere açan fuar, çeşitli etkinlikler ve söyleşilere ev sahipliği yaptı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuarı ziyaret ederek yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle bir araya geldi.

        Görgel, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bugün kitap fuarının son günü olduğunu ve bu kapsamda ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

        Fuarın yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Görgel, şöyle devam etti:

        "Nitelikli bir fuarı bugün itibarıyla geride bırakıyoruz. Çevre illerden de binlerce misafirimizi fuarımızda ağırladık. Misafirlerimizle sohbet ettiğimizde gerçekten fuara yönelik olumlu geri dönüşler aldık. Açıldığı günden itibaren 500 binden fazla vatandaşımızı fuarımızda ağırladık. Bu sayı bizim için mutluluk verici. Şehrimizi tanıtacak bu tür organizasyonları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Fuarımızı ziyarete gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

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