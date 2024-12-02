Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında kalan kişi hastanede öldü

Olayda yaralanan D.K. ve H. E.K'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

24 Kasım Pazar günü Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi bahçesindeki otomobilinin üzerine fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında 2 çocuğuyla kalan Abdullah Kekil, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.