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        Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında kalan kişi hastanede öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde fırtına nedeniyle çatı duvarının otomobilin üzerine düşmesi sonucu 2 çocuğu ile yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:51
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        Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında kalan kişi hastanede öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde fırtına nedeniyle çatı duvarının otomobilin üzerine düşmesi sonucu 2 çocuğu ile yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        24 Kasım Pazar günü Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi bahçesindeki otomobilinin üzerine fırtına nedeniyle düşen çatı duvarının altında 2 çocuğuyla kalan Abdullah Kekil, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kekil'in cenazesi Abdülhamid Han Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Olayda yaralanan D.K. ve H. E.K'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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