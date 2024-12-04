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        İstiklalspor Kulübü Başkanı Akarca, basın mensuplarıyla buluştu

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:08
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        İstiklalspor Kulübü Başkanı Akarca, basın mensuplarıyla buluştu
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Akarca, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, takımın başarılı olduğunu söyledi.

        Depremlerden sonra toparlanmaya başladıklarını aktaran Akarca, şöyle konuştu:

        "Oyuncuları, henüz o günlerde antrenman tesisi, kalacak evleri ve oynayacak çim sahası olmayan bir kulübe transfer etmek, bizim için her anlamda kolay olmadı. Bunları, 'neden anlatıyorsun zaten bildiğimiz konular' diyenleriniz aranızda olabilir, ama biz, maalesef Türk insanı olarak biraz balık hafızalıyız, çok çabuk unutuyoruz. Hatırlatmak istiyorum ki bize yapılan eleştirilerde, bu gerçeklerin unutulduğunu görmekteyim."

        Akarca, takım ve kendisine bazı olumsuz eleştirilerin yapıldığını anlatan Akarca, şunları kaydetti:

        "Sporcusunun, kulüpte çalışan emekçisinin, şoförünün, malzemecisinin parasını gününde ödemeye çalışıyoruz diye bununla şehri ve kulübü adına gurur duyması gerekenler, bunu eleştiriyor. Oyuncularımıza ve çalışanlarımıza en iyi imkanı sunmaya uğraşıyoruz diye, 'şımarıklar takımı' olarak adlandırılıyoruz. Oyuncularımıza verdiğimiz değerin hem kendileri hem de rakiplerimiz tarafından bilinmesi için en kaliteli spor markalarıyla anlaşıyorum. Her anlamda ve her koşulda, en iyi imkanı sunmak için uğraşıyoruz."

        Yapılan yorumların takımda olumsuz etki ortaya çıkardığını belirten Akarca, takımın daha iyi yerlerde olması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

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