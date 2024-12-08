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        Türkiye Offroad Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

        Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:11
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        Türkiye Offroad Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı
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        Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki final yarışı, Türkiye'nin farklı kentlerinden 19 araç ve 38 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Genel klasmanda Mehmet Demirel ve Fattah Yiğit birinci olurken, Ramazan Karaçelik ve Caner Bal ikinciliği, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ise üçüncülüğü elde etti.

        SSV sınıfında ise Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ikinci, Ulaş Özden ve Çiğdem Özden üçüncü oldu.

        Dereceye girenlerin ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

        Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, yarışmaya katılanları tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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