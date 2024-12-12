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        Kahramanmaraş'ta 5 bin kök salep fidesi toprakla buluşturuldu

        Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:48
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        Kahramanmaraş'ta 5 bin kök salep fidesi toprakla buluşturuldu
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        Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Türkoğlu ilçesinde 5 bin kök salep fidesi dikildi.

        Kentte dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur, salep üreticiliği yapacak girişimcilere 10 yıl alım garantisi verdiklerini ve üreticileri her aşamada destekleyeceklerini belirtti.

        Salep bitkisinin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Kanbur, şöyle konuştu:

        "Endemik bitki salebin üretiminin artırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak üstlendik ve 10 yıldır üniversite ve tarım müdürlüğü ile işbirliği halindeyiz. Maraş dondurmasının en önemli ham maddesinden bir tanesi saleptir. En kaliteli dondurma salep ile olur. Bunun için Kahramanmaraş genelinde bu üretimi artırmak zorundayız. Firmamızca keçi sütü ve salebe 10 yıl alım garantisi veriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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