Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.T. ve Y.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertan Danacı ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve Y.A. bir önceki savunmalarını tekrarladı. Sanık Danacı da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Danacı, yıkılan binadan sorumlu olmadığını savunarak, "Söz konusu pastanede, sözleşmem dışında hiçbir işlem yapmadım, yaptırmam da. Bilirkişi raporuna göre bazı sanıklar tahliye edilmiştir ama ben hala içeride tutulmaktayım. Binanın yıkılmasıyla ilgili benim hiçbir işim olamaz, ben işin sadece mimari makyaj kısmı, yani dekorasyon işlemini yaptım. Ben işimi düzgün ve doğru yaptım. Binanın bir dekorasyon yapılmasıyla yıkıldığı iddiası yanlıştır. Suçsuzum." dedi.

Müşteki avukatları ise firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması taleplerini bu duruşmada da yineledi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti. Duruşma 4 Nisan 2025'e ertelendi.