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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:14
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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.T. ve Y.A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertan Danacı ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Tutuksuz sanıklar M.T. ve Y.A. bir önceki savunmalarını tekrarladı.

        Sanık Danacı da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Danacı, yıkılan binadan sorumlu olmadığını savunarak, "Söz konusu pastanede, sözleşmem dışında hiçbir işlem yapmadım, yaptırmam da. Bilirkişi raporuna göre bazı sanıklar tahliye edilmiştir ama ben hala içeride tutulmaktayım. Binanın yıkılmasıyla ilgili benim hiçbir işim olamaz, ben işin sadece mimari makyaj kısmı, yani dekorasyon işlemini yaptım. Ben işimi düzgün ve doğru yaptım. Binanın bir dekorasyon yapılmasıyla yıkıldığı iddiası yanlıştır. Suçsuzum." dedi.

        Müşteki avukatları ise firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması taleplerini bu duruşmada da yineledi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti.

        Duruşma 4 Nisan 2025'e ertelendi.

        - İddianameden

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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