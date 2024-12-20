Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar N.K. ve Ç.K. bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, kooperatifin yalnızca idari işleriyle ilgilendiğini, inşaat süreçlerine müdahil olmadığını iddia etti.

15 davadan yargılandığını, bu süreçte kedisine haksızlık yapıldığını savunan Tepebaşı, şunları söyledi:

"Pınar Apartmanı, 36 yıl önce kooperatifçe yapılmıştır. Kooperatifimiz devamlı denetlenmiştir. Kooperatifin yönetim kurulu başkanıydım. Görevim, kooperatifi yönetmek ve idare işleri organize etmekti. Ben müteahhit, yapı sahibi ve inşaat sorumlusu değilim. Kooperatif yönetmeliğinde ve Memurlar Kanunu'nda yöneticilerin müteahhit olamayacağı belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte yönetimin inşaat yapımında sorumlu olmadığı da avukatlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple inşaatla ilgili bana herhangi bir imza attırılmamıştır. Zaten inşattan anlamayan birinin inşaat yapımına müdahil olması mümkün değildir. İnşaatın yapımında yasaca sorumlu olmayan ve hiçbir yere imza atmayan birinin inşaatın yıkımında sorumlu tutulması yasaca mümkün değildir. Bilirkişi raporunda kooperatif ismi zikredilmemiş, müteahhit olarak değerlendirilmiştir. Ben hiçbir kusur yapmadım. Din Kültürü öğretmeniyim, torunlarımın derslerine yardımcı olurdum. 82 yaşındayım ve 2 yıldır torunlarım yolumu bekliyor. Beni beraat ettirerek bu haksızlığa son vermenizi talep ediyorum."