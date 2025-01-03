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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:07
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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Serintepe Mahallesi Karaküçük Caddesi'nde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bir kişinin tabancayla ateş açtığı Hüdayi Fakıoğlu ve H.Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fakıoğlu kurtarılamadı.

        Fakıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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