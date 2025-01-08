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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine uygulamalı balık işleme ve pişirme eğitimi verildi

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce, balık işleme ve pişirme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:12
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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine uygulamalı balık işleme ve pişirme eğitimi verildi
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        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce, balık işleme ve pişirme etkinliği düzenlendi.

        KİÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, okulun uygulama mutfağında balık işleme ve pişirme dersi verdi.

        Karacasu Kampüsü bahçesinde de balıkların nasıl pişirileceği gösterildi.

        KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, gastronominin ülkelerin kültür zenginliğini gösteren önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

        Gastronomi bölümü öğrencilerine Kahramanmaraş mutfağı, ülke mutfağı ve dünya mutfaklarının uygulamalı şekilde öğretildiğine değinen Bakan, "Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca güncel ve geleneksel tüm yemeklerin hem pişirimi hem de sunumuyla ilgili eğitim alıyor. Bugün temamız balıktı. Balığın temizlenmesi, işlenmesi ve pişirilmesiyle alakalı uygulamalı eğitim verildi." diye konuştu.

        Kahramanmaraş'ın tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

        "Balığı seçme sebebimiz Kahramanmaraş'ın denize kıyısı olmamasına rağmen balık üretiminde en ön sıralarda gelen illerimizden bir tanesi olması. Tatlı su kaynağı bakımından en zengin şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta önemli oranda balık üretiyoruz. Kentimizde yıllık 18 bin ton kadar tatlı su balığı üretiliyor ve yaklaşık 6 veya 7 bin ton balık 54 ülkeye ihraç ediliyor. Bu bize denizi olmamasına rağmen Kahramanmaraş'ta önemli bir balık kültürü olduğunu gösteriyor."

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat da öğrencilere balığı tanıtarak, işleme ve pişirme tekniklerini uygulamalı gösterdiklerini dile getirdi.

        Eğitiminin ardından pişirilen balıklar katılımcılara ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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