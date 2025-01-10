Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Mahkeme heyeti, binanın statik proje müellifliğini ve fenni mesullüğünü yapan sanık Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Okumuş, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B. ise duruşmada yer almadı.

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