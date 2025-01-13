Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı

Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasına ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, daha kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Depremde yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile mimari proje müellifi A.Ş. duruşmada yer almadı.

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