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        Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel'in yıkılmasına ilişkin davada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:27
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        Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel'in yıkılmasına ilişkin davada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile mimari proje müellifi A.Ş. duruşmada yer almadı.

        Depremde yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasına ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, daha kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan binanın yapı sahibi Adnan Arıkan'ı 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'ı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, ceza ehliyetine engel raporu bulunan mimari proje müellifi A.Ş. hakkındaki davanın tefrikine karar verdi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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