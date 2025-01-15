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        KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:53
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        KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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