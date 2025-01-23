Depremde 126 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L ve A bloklarına ilişkin yargılamalar sürdü

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi L blokta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanık ile A blokta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık N.K. ve F.B.Ö. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak Ebrar Sitesinin yer aldığı Şazibey Mahallesi Muhtarı C.K'nin tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

Tanık C.K. "2004 yılında mahalleye taşındım, 3 yıl muhtarlık yaptım. Binaların hepsini Tevfik hoca ve ekibi yaptı." dedi.

Sanık Atilla Öz de L blokla bir ilgisinin olmadığını, kooperatif toplantılarına dahi katılmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Tepebaşı da Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği kendisinin getirdiğini söyledi.

Sanık Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği ben getirdim. Defalarca ben anlattım, ben müteahhit değilim. Hiçbir zaman müteahhit olarak hiçbir yere imza atmadım. Bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah. Yönetimde dahi bulunmadım, sorumluluk almadım. Beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

- Ebrar Sitesi A Blok

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek süre istedi.