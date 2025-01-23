Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 126 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L ve A bloklarına ilişkin yargılamalar sürdü

        6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi L blokta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanık ile A blokta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 126 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L ve A bloklarına ilişkin yargılamalar sürdü
        ABONE OL

        6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi L blokta 68 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanık ile A blokta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık N.K. ve F.B.Ö. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada ilk olarak Ebrar Sitesinin yer aldığı Şazibey Mahallesi Muhtarı C.K'nin tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

        Tanık C.K. "2004 yılında mahalleye taşındım, 3 yıl muhtarlık yaptım. Binaların hepsini Tevfik hoca ve ekibi yaptı." dedi.

        Sanık Atilla Öz de L blokla bir ilgisinin olmadığını, kooperatif toplantılarına dahi katılmadığını belirterek, beraatini talep etti.

        Tepebaşı da Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği kendisinin getirdiğini söyledi.

        Sanık Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

        "Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği ben getirdim. Defalarca ben anlattım, ben müteahhit değilim. Hiçbir zaman müteahhit olarak hiçbir yere imza atmadım. Bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah. Yönetimde dahi bulunmadım, sorumluluk almadım. Beraatimi talep ediyorum."

        Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        - Ebrar Sitesi A Blok

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Sanık avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek süre istedi.

        Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

        Benzer Haberler

        Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı için ilk mütalaa verildi
        Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı için ilk mütalaa verildi
        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesi...
        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesi...
        Afşin'de kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
        Afşin'de kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu davasında zaman aşımı iddiası; avukatlardan açıklama
        Muhsin Yazıcıoğlu davasında zaman aşımı iddiası; avukatlardan açıklama
        42 kişinin öldüğü sitede mahkeme, dosyayı yeniden bilirkişiye gönderdi
        42 kişinin öldüğü sitede mahkeme, dosyayı yeniden bilirkişiye gönderdi
        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davanın gö...
        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davanın gö...