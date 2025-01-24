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        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 52 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında dava açılan 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:20
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        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 52 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında dava açılan 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık N.A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmaya katılan tüm müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

        Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, binanın yıkılmasıyla kendisinin bir alakasının olmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

        Tutuklu sanık Harun Gümüşer ise bir önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, bilirkişi raporlarının eksik ve hatalı olduğunu, sonuçların mahkemeyi yanılttığını öne sürdü.

        Sanıklardan Muhammet Karaaslan da binanın yapımında kendisinin sorumluluğunun olmadığını ifade ederek, yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

        Tutuksuz sanık N.A. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini talep etti.

        Savcı, mütalaasında eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, ara kararında, dosya hakkındaki ek bilirkişi raporu talebini kabul ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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