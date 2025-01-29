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        Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:14
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        Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.K. idaresindeki 26 NZ 800 plakalı otomobil, Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.N. ve E.N. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince çıkarıldı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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