Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mazı'nın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Aslanbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada A.P, R.A. ve Mehmet Mazı'ya tüfekle ateş etti.

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