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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:39
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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Aslanbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada A.P, R.A. ve Mehmet Mazı'ya tüfekle ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mazı hayatını kaybetti.

        Mazı'nın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayın ardından kaçan şüpheli A.P, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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