Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonları sürüyor

        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonları sürüyor
        ABONE OL

        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kentin 6 Şubat'taki depremlerde büyük yara aldığını söyledi.

        Ünlüer, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetim sonucu hasar kaydı alan ve yıkılan kültür varlıklarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun halde yeniden yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Depremin ardından kent genelinde 631 tescilli kültür varlığı yapıda hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Ünlüer, "Depremlerde 293'ü ağır, 132'si orta, 77'si ise az hasar gördü. 74 yapının ise hasarsız olduğunu tespit ettik. 55 yapı maalesef tamamen yıkıldı." dedi.

        Restorasyonların titizlikle yapıldığını dile getiren Ünlüer, bugüne kadar tescilli özel mülkiyetin onarımı için aldıkları 215 başvurudan 165'inin uygun görüldüğünü belirtti.

        Daha önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan ve depremde ağır hasar gören Yedi Güzel Adam Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Depremden hemen sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce, alanında tecrübeli, üniversite hocalarından bilim heyetleri oluşturuldu. Süreci titizlikle takip ediyorlar. Depremde duvarlarında ve burçlarında hasar oluşan Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyon projesi Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup yakın zamanda restorasyonu için ihalesi yapılacaktır. Depremden bugüne kadar toplam 26 caminin ihale süreçleri tamamlanmıştır. İlimiz tarihi simgelerinden olan Ulu Cami, İklime Hatun Camisi ve Saraçhane Camisi'nin restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir."

        Ünlüer, Karayolları Genel Müdürlüğünce tarihi Ceyhan Köprüsü'nde restorasyon çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...
        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda y...
        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda y...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde eşi ve çocuklarını kaybeden ba...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde eşi ve çocuklarını kaybeden ba...
        Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonu başlıyor
        Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonu başlıyor
        Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntü...
        Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntü...