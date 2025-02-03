6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonları sürüyor

İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kentin 6 Şubat'taki depremlerde büyük yara aldığını söyledi.

Ünlüer, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetim sonucu hasar kaydı alan ve yıkılan kültür varlıklarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun halde yeniden yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Depremin ardından kent genelinde 631 tescilli kültür varlığı yapıda hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Ünlüer, "Depremlerde 293'ü ağır, 132'si orta, 77'si ise az hasar gördü. 74 yapının ise hasarsız olduğunu tespit ettik. 55 yapı maalesef tamamen yıkıldı." dedi.

Restorasyonların titizlikle yapıldığını dile getiren Ünlüer, bugüne kadar tescilli özel mülkiyetin onarımı için aldıkları 215 başvurudan 165'inin uygun görüldüğünü belirtti.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan ve depremde ağır hasar gören Yedi Güzel Adam Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce, alanında tecrübeli, üniversite hocalarından bilim heyetleri oluşturuldu. Süreci titizlikle takip ediyorlar. Depremde duvarlarında ve burçlarında hasar oluşan Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyon projesi Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup yakın zamanda restorasyonu için ihalesi yapılacaktır. Depremden bugüne kadar toplam 26 caminin ihale süreçleri tamamlanmıştır. İlimiz tarihi simgelerinden olan Ulu Cami, İklime Hatun Camisi ve Saraçhane Camisi'nin restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir."

Ünlüer, Karayolları Genel Müdürlüğünce tarihi Ceyhan Köprüsü'nde restorasyon çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.