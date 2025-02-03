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        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:57
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        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        S.D. idaresindeki 46 NV 396 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsüne ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, caddenin bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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