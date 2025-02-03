Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.D. idaresindeki 46 NV 396 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsüne ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.

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