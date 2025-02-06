Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        AK Parti'li Dağ'dan Kahramanmaraş'taki deprem konutlarına ilişkin açıklama:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Dağ'dan Kahramanmaraş'taki deprem konutlarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

        Dağ, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın her zaman kendileri için kıymetli, gurur duydukları bir şehir olduğunu ifade etti.

        6 Şubat 2023 sonrasında ise Kahramanmaraş adını duydukları her anın, kendileri için acının ve hüznün şehri olduğunu dile getiren Dağ, "Maalesef o süreçte insanın iradesini, zihnini ve yüreğini zorlayan, sınırlarını ihlal eden süreci hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

        Kahramanmaraş'ta depremin ardından inşaatına başlanan 34 bin 630 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

        "Aslında bizim için en büyük kazanım da bu oldu. Cumhurbaşkanı'mızın depremde yıkılan şehirleri en kısa sürede ayağa kaldırma sözü vardı. Bu söz verildiğinde depremzede vatandaşlarımızın 'O, verdiği her sözü tuttu, bu sözünü de tutar' diyerek Cumhurbaşkanı'mıza ve onun yol arkadaşlarına güvenini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bu bölgeden gördük. Bazıları bu desteği anlamakta da zorlandılar. Çok şükür ki biz vatandaşlarımıza mahcup olmadan, onları mutlu edecek, umutlarını diri tutacak çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmiş olacağız."

        Şehirlerin ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi adına çalışmaların gelecek süreçte de hızla devam edeceğine dikkati çeken Dağ, bugüne kadar kardeşlik hukukuyla alınan yolları bugünden itibaren de sürdürmek konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret e...
        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret e...
        Bakanlar, deprem bölgesinde yapılan yardım ve yatırımları değerlendirdi
        Bakanlar, deprem bölgesinde yapılan yardım ve yatırımları değerlendirdi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanm...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanm...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede genç mimar,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede genç mimar,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Ağabeyiyle protein tozu içerek enkaz al...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Ağabeyiyle protein tozu içerek enkaz al...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremlerde "S" şeklini alan raylar ona...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremlerde "S" şeklini alan raylar ona...